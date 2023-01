Глава МЗС Албанії жорстко відреагувала на злочин РФ у Дніпрі

Міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка засудила ракетний удар Росії по Дніпру, що зруйнував цілий під’їзд багатоквартирного будинку, зауваживши, що дії Росії більш подібні до терористичної організації, а не постійного члена Радбезу ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Twitter.

Міністерка написала, що нажахана кількістю жертв, про які вже відомо.

1/2Horrified by the death toll from 🇷🇺's missile attack against an appartment block in #Dnipro.Yet another heinous war crime by a Russia whose strategy&tactics in #Ukraine are more akin to those of a terrorist organization than those of a modern country&permanent member of #UNSC pic.twitter.com/sVHLy0L5AB