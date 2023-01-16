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Глава МЗС Албанії жорстко відреагувала на злочин РФ у Дніпрі

Понеділок, 16 січня 2023, 08:17

Міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка засудила ракетний удар Росії по Дніпру, що зруйнував цілий під’їзд багатоквартирного будинку, зауваживши, що дії Росії більш подібні до терористичної організації, а не постійного члена Радбезу ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Twitter.

Міністерка написала, що нажахана кількістю жертв, про які вже відомо.

"Це ще один огидний воєнний злочин Росії, чия стратегія і тактика в Україні більш подібні до того, як діє терористична організація, аніж сучасна держава і постійний член Радбезу ООН. Ці злочини не мають минутися безкарно", - наголосила вона, зазначивши, що міжнародна спільнота має спільно працювати над притягненням до відповідальності усього командного ланцюжка російської армії. 

Нагадаємо, нещодавно Албанія анонсувала відкриття свого посольства в Україні з нагоди 30 річниці дипломатичних відносин.

Як відомо, вдень 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

На цей час відомо про 35 загиблих, поранені 75 осіб, триває пошук мешканців під завалами. 

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Війна з РФ Албанія

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