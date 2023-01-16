Глава МЗС Албанії жорстко відреагувала на злочин РФ у Дніпрі

Міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка засудила ракетний удар Росії по Дніпру, що зруйнував цілий під’їзд багатоквартирного будинку, зауваживши, що дії Росії більш подібні до терористичної організації, а не постійного члена Радбезу ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Twitter.

Міністерка написала, що нажахана кількістю жертв, про які вже відомо.

1/2Horrified by the death toll from 🇷🇺's missile attack against an appartment block in #Dnipro.Yet another heinous war crime by a Russia whose strategy&tactics in #Ukraine are more akin to those of a terrorist organization than those of a modern country&permanent member of #UNSC pic.twitter.com/sVHLy0L5AB — Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) January 15, 2023

"Це ще один огидний воєнний злочин Росії, чия стратегія і тактика в Україні більш подібні до того, як діє терористична організація, аніж сучасна держава і постійний член Радбезу ООН. Ці злочини не мають минутися безкарно", - наголосила вона, зазначивши, що міжнародна спільнота має спільно працювати над притягненням до відповідальності усього командного ланцюжка російської армії.

Нагадаємо, нещодавно Албанія анонсувала відкриття свого посольства в Україні з нагоди 30 річниці дипломатичних відносин.

Як відомо, вдень 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

На цей час відомо про 35 загиблих, поранені 75 осіб, триває пошук мешканців під завалами.