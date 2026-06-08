ЗМІ: Лідери США та Ізраїлю провели другу за добу розмову

Президент США Дональд Трамп та прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели вже другу за добу розмову на тлі нового загострення на Близькому Сході.

Про це CNN повідомив неназваний співрозмовник в Ізраїлі, пише "Європейська правда".

За словами джерела, Трамп і Нетаньягу нещодавно провели другу за останні 24 години телефонну розмову. Її деталей не повідомляють.

Дзвінок відбувся ще до появи у медіа заяви Тегерану про призупинення бойових дій проти Ізраїлю.

У попередній телефонній розмові, за словами джерела у США, Трамп просив Нетаньягу утриматися від удару у відповідь після атаки Ірану проти Ізраїлю – чого він у підсумку не зробив.

Як відомо, вранці у понеділок Трамп закликав Ізраїль та Іран "припинити стріляти", та згодом заявив, що вони "прагнуть досягти перемир’я".

У матеріалі СNN припускають, що Нетаньягу або відкрито вчинив наперекір Трампу, або ж цей крок був скоординований і лише публічно поданий так, щоб не нашкодити дипломатичним зусиллям США.

Раніше Трамп заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, досягнуту між США та Іраном.

Тим часом в Тегерані заявили, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.