У Єврокомісії кажуть, що Молдова не проти ідей Мерца щодо особливого шляху до ЄС

Листи німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо шляхів поступової інтеграції до ЄС України, Молдови та держав західних Балкан ініціювали дискусію, яка ще триває.

Про це розповіла, відповідаючи на запитання Європейської правди, єврокомісарка Марта Кос.

Кос наголосила, що особисто вона вдячна німецькому лідеру за те, що його ідеї підштовхнули конкретні дискусії про шляхи інтеграції провідних кандидатів. Утім, вона закликала не сприймати ідеї Мерца як щось, наближене до фінального рішення.

"Лист Мерца – це була лише пропозиція до дискусії, лише один з варіантів того, як діяти Євросоюзу. Це – лише основа для подальших обговорень. Але ці обговорення вже почалися", – наголосила вона.

За словами Марти Кос зараз є ясність лише щодо одиничних елементів.

"Як це (питання поступової інтеграції кандидатів) буде вирішено – ми ще не знаємо. Але один з ключових сигналів – це те, що принцип винагородження за заслуги залишиться", – підкреслила вона.

Також єврокомісарка запевнила ЄП, що отримала позитивні сигнали від Кишинева щодо нових ідей.

"Молдова сказала: для нас це ок, оскільки ми хочемо мати процес, що заснований на заслугах", – передала вона почуте у візиті до Кишинева.

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів країн блоку запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" без права голосу на період її переговорів про вступ.

Президент України Володимир Зеленський назвав таку пропозицію несправедливою.

"Європейська правда" вже публікувала пояснення, як має змінитися ідея Мерца, щоби зняти застереження, які лунають в Україні.

Також повідомляли, що Франція та Німеччина розіслали партнерам по ЄС документ, в якому запропонували новий підхід щодо підготовки до вступу Молдови та держав Західних Балкан в Євросоюз, який передбачає поступову спрощену інтеграцію в діяльність ЄС – і закликали Єврокомісію підготувати пропозиції.