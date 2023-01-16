Глава МИД Албании жестко отреагировала на преступление РФ в Днепре

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка осудила ракетный удар России по Днепру, разрушивший целый подъезд многоквартирного дома, отметив, что действия России более похожи на действия террористической организации, а не постоянного члена Совбеза ООН.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем Twitter.

Министр написала, что в ужасе от числа жертв, о которых уже известно.

1/2Horrified by the death toll from 🇷🇺's missile attack against an appartment block in #Dnipro.Yet another heinous war crime by a Russia whose strategy&tactics in #Ukraine are more akin to those of a terrorist organization than those of a modern country&permanent member of #UNSC pic.twitter.com/sVHLy0L5AB — Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) January 15, 2023

"Это еще одно отвратительное военное преступление России, чья стратегия и тактика в Украине более похожи на то, как действует террористическая организация, чем современное государство и постоянный член Совбеза ООН. Эти преступления не должны остаться безнаказанными", - подчеркнула она, отметив, что международное сообщество должно совместно работать над привлечением к ответственности всей командной цепочки российской армии.

Напомним, недавно Албания анонсировала открытие своего посольства в Украине по случаю 30 годовщины дипломатических отношений.

Как известно, днем 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

В настоящее время известно о 35 погибших, ранены 75 человек, продолжается поиск жителей под завалами.