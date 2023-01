Глава МИД Албании жестко отреагировала на преступление РФ в Днепре

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка осудила ракетный удар России по Днепру, разрушивший целый подъезд многоквартирного дома, отметив, что действия России более похожи на действия террористической организации, а не постоянного члена Совбеза ООН.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем Twitter.

Министр написала, что в ужасе от числа жертв, о которых уже известно.

1/2Horrified by the death toll from 🇷🇺's missile attack against an appartment block in #Dnipro.Yet another heinous war crime by a Russia whose strategy&tactics in #Ukraine are more akin to those of a terrorist organization than those of a modern country&permanent member of #UNSC pic.twitter.com/sVHLy0L5AB