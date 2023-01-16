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Глава МИД Албании жестко отреагировала на преступление РФ в Днепре

Понедельник, 16 января 2023, 08:17

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка осудила ракетный удар России по Днепру, разрушивший целый подъезд многоквартирного дома, отметив, что действия России более похожи на действия террористической организации, а не постоянного члена Совбеза ООН.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем Twitter.

Министр написала, что в ужасе от числа жертв, о которых уже известно.

"Это еще одно отвратительное военное преступление России, чья стратегия и тактика в Украине более похожи на то, как действует террористическая организация, чем современное государство и постоянный член Совбеза ООН. Эти преступления не должны остаться безнаказанными", - подчеркнула она, отметив, что международное сообщество должно совместно работать над привлечением к ответственности всей командной цепочки российской армии. 

Напомним, недавно Албания анонсировала открытие своего посольства в Украине по случаю 30 годовщины дипломатических отношений.

Как известно, днем 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

В настоящее время известно о 35 погибших, ранены 75 человек, продолжается поиск жителей под завалами. 

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Война с РФ Албания

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