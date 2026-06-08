Санду назвала брехнею припущення про її плани на третій термін

Президентка Молдови Мая Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Президентка Молдови Мая Санду назвала брехнею чутки про те, що вона шукає способи втретє балотуватися на президентську посаду.

"Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена… Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян", – заявила Санду.

Кілька місяців тому вона казала, що поки не має конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але сказала, що "налаштована і далі розвивати Молдову".

Нагадаємо, наприкінці травня Санду позбавила громадянства Молдови кількох силовиків з невизнаного Придністров'я, водночас повернула його колишньому президенту Румунії.