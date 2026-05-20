Міністр оборони Британії: безпека країни важливіша за політичні амбіції

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що від кризи керівництва Лейбористської партії залежить авторитет країни, а також закликав урядовців поставити безпеку вище за політику.

Про це він заявив у промові перед Good Growth Foundation, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

У своїй першій промові з того часу, як колеги по кабінету почали закликати прем'єр-міністра Кіра Стармера піти у відставку, Гілі заявив, що урядовці "повинні поставитися до цього серйозно".

"Справа не в нас, не в політичних інсайдерах, а в інтересах країни. Ми маємо бути урядом, який проведе Британію крізь конфлікти та кризи, що насуваються на нас", – вважає глава Міноборони Британії.

Гілі розкритикував тих, хто змагається за посаду Стармера, а також заявив, що для нього "політика не стосується особистості".

"Люди не пробачать нам, якщо вважатимуть, що ми більше турбуємося про себе, ніж про них (...) Політика розколюється, громади борються, вирують війни, люди стурбовані. Ми не повинні так легковажно відкидати владу, яку нам дали", – додав британський міністр.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що не збирається покидати свою посаду через внутрішньопартійний тиск після поразки на місцевих виборах.

У вівторок, 19 травня, Лейбористська партія офіційно висунула мера Великого Манчестера Енді Бернема кандидатом на червневі довибори до парламенту в окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії.

Якщо він переможе Reform UK і стане депутатом – то отримає право позмагатись зі Стармером за лідерство у Лейбористській партії і має всі шанси перемогти та стати новим прем'єр-міністром Британії.

Останнє опитування, проведене серед членів Лейбористської партії Великої Британії, показало, що головним претендентом на посаду нового лідера партії є саме Бернем.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британію повертають до ЄС? Що може змінитися після Стармера та чого чекати Україні