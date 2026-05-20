Латвія викликала дипломата РФ через брехливі звинувачення російської розвідки

Латвія викликала тимчасового повіреного Росії у зв’язку з брехливими звинуваченнями та погрозами на адресу Риги у заяві російської Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Латвії, пише "Європейська правда".

19 травня до МЗС Латвії викликали тимчасового повіреного Росії та висловили йому категоричний протест у зв’язку із заявою російської СЗР, "заснованій на брехливих заявах, що вже лунали від Росії".

Під час розмови дипломату зауважили, що Латвія неодноразово наголошувала і публічно, і через дипломатичні канали, що не надавала дозволу використовувати свій повітряний простір і територію для завдання ударів по території Росії, проте російська сторона продовжує повторювати цю брехню та вдається до ескалюючих заяв.

Очільнику російської дипмісії також вручили офіційну ноту протесту.

Як відомо, після перших інцидентів з потраплянням українських ударних безпілотників у повітряний простір країн Балтії у Росії почали просувати брехливий наратив про те, що країни Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ.

19 травня російська Служба зовнішньої розвідки заявила про нібито плани України запускати БпЛА по цілях у Росії безпосередньо з території Латвії, додавши до цього погрози, що РФ "відомі координати центри ухвалення рішень на латвійській території" і членство у НАТО не захистить Латвію.

У Литві вважають, що на цьому тлі існує серйозний ризик провокацій з боку Росії.

