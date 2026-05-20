У Кремлі назвали "божевіллям" заяви Литви про спроможність НАТО бити по Калінінграду

У Кремлі назвали "божевіллям" коментарі у Вільнюсі з приводу спроможності НАТО знищити російські бази у Калінінградській області РФ, якщо у цьому буде потреба.

Як повідомляє російське "Коммерсант", пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Коментуючи слова очільника МЗС Литви про спроможність Північноатлантичного альянсу завдати серйозних ударів по військових об’єктах Росії у Калінінградській області, Пєсков заявив, що це заява "межує з божевіллям".

"Це, скоріш за все, підтверджує, які там оскаженілі політики", – додав речник Кремля.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс у понеділок сказав, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.

Колишній російський президент і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв у відповідь на цю заяву порадив країнам Балтії застосувати п’яту статтю НАТО проти України через інциденти із заблукалими безпілотниками.

Також у Росії продовжують просувати брехливий наратив про те, що країни Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ.

Серед останнього, 19 травня російська Служба зовнішньої розвідки заявила про нібито плани України запускати БпЛА по цілях у Росії безпосередньо з території Латвії, додавши до цього погрози, що РФ "відомі координати центри ухвалення рішень на латвійській території" і членство у НАТО не захистить Латвію.

У Литві вважають, що на цьому тлі існує серйозний ризик провокацій з боку Росії.