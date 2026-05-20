Глава МЗС Угорщини поділилась очікуваннями від консультацій з Україною щодо нацменшин

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан очікує, що угорсько-українські консультації на рівні експертів щодо питань прав угорської меншини можуть стати початком "нового процесу".

Про це глава угорського МЗС написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Орбан, ці консультації є важливим кроком на шляху до відновлення двосторонніх відносин та зміцнення майбутньої співпраці між Угорщиною та Україною.

"Угорщина, як і раніше, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Водночас у рамках наших двосторонніх відносин першочерговим питанням, яке ми маємо вирішити, є послідовний захист прав національних меншин", – зазначила вона.

За словами міністерки, угорська громада на Закарпатті "є не лише важливою складовою відносин між нашими двома країнами, а й мостом між нашими народами".

"Справжній прогрес вимагає відкритого, чесного та професійного діалогу, заснованого на чітких правових гарантіях. Я вірю, що сьогоднішні консультації можуть стати початком нового процесу", – резюмувала Орбан.

Як відомо, 20 травня Аніта Орбан, глава МЗС України Андрій Сибіга і віцепрем’єр Тарас Качка відкрили консультації експертного рівня між Києвом і Будапештом щодо прав нацменшин.

За даними ЗМІ, новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

