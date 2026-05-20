Українські митники кажуть, що лише Угорщина готова до обміну інформацією з Україною на кордоні

Угорщина стала єдино державою-сусідкою України, що погодилася на об’єднання інформаційних систем для спрощення перетину кордону експортерами.

Про це заявив у виступі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов.

За словами посадовця, українська митниця продовжує стикатися із небажанням країн ЄС тісніше співпрацювати з Києвом у питанні автоматичного обміну інформацією. Він пояснив, що Україна прагне спростити життя бізнесу, що веде міжнародну торгівлю, а для цього "інтегрувати на одній інформаційній платформі всю інформацію з технічних засобів контролю в пункті пропуску", але це потребує співпраці з партнерами.

"Неймовірно, але факт: з усіх країн ЄС, з якими межує Україна, ми обмінюємося інформацією лише з однією країною – Угорщиною. Всі інші відмовляються це робити", – розповів він.

За словами Суворова, Україна вирішує це питання на рівні ЄС, щоби зняти застереження.

"Ми вже з Європейським Союзом прокомунікували і домовилися, що об'єднання (інформаційних систем) з третіми країнами буде включено у вигляді окремої статті в нову редакцію митного законодавства Європейського Союзу в рамках митної реформи, яка відбувається у ЄС", – пояснив він.

Щорічна конференція "Торгові війни: мистецтво захисту", яку цьогоріч проводять у Києві компанії "Ілляшев та партнери" та Done, присвячена наслідкам для зближення з ЄС для українського бізнесу.

Як повідомлялося, від партії влади на ній прозвучало твердження, що вступу до ЄС не буде до завершення війни.

