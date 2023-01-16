Прем’єр Нідерландів після удару РФ по Дніпру: не можна дозволити Росії виграти війну

Російський ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі підкреслює, чому не можна дозволити Росії виграти війну.

Про це заявив прем’єр Нідерландів Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

"Готуючись до свого візиту у Вашингтон, я провів розмову з президентом Зеленським. Жахливий напад на житловий будинок у Дніпрі підкреслює, чому не можна дозволити Росії виграти цю війну. Координація міжнародної військової підтримки залишається надзвичайно важливою в наступні місяці", - заявив глава уряду Нідерландів у своєму Twitter.

📞: In preparation for my visit to Washington I spoke with @ZelenskyyUa. The horrific attack on an apartment block in Dnipro underscores just why Russia cannot be allowed to win this war. The coordination of international military support remains essential in the months ahead. — Mark Rutte (@MinPres) January 16, 2023

Пізніше з'явилося повідомлення про телефонну розмову Рютте та Зеленського від Офісу президента.

"Уже вдруге з початку року розмовляю з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вдячний йому за готовність і надалі працювати над зміцненням української ППО. Крім того, говорили про можливі сценарії розвитку подій на фронті та наші спільні заходи на найближчий час", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в ЄС розцінюють ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.