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Прем’єр Нідерландів після удару РФ по Дніпру: не можна дозволити Росії виграти війну

Понеділок, 16 січня 2023, 17:22

Російський ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі підкреслює, чому не можна дозволити Росії виграти війну. 

Про це заявив прем’єр Нідерландів Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

"Готуючись до свого візиту у Вашингтон, я провів розмову з президентом Зеленським. Жахливий напад на житловий будинок у Дніпрі підкреслює, чому не можна дозволити Росії виграти цю війну. Координація міжнародної військової підтримки залишається надзвичайно важливою в наступні місяці", - заявив глава уряду Нідерландів у своєму Twitter.

Пізніше з'явилося повідомлення про телефонну розмову Рютте та Зеленського від Офісу президента.

"Уже вдруге з початку року розмовляю з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вдячний йому за готовність і надалі працювати над зміцненням української ППО. Крім того, говорили про можливі сценарії розвитку подій на фронті та наші спільні заходи на найближчий час", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в ЄС розцінюють ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.

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Нідерланди Війна з РФ Зеленський

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