Фіцо підтримав Румунію після вибуху дрона і закликав до діалогу з Путіним

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо висловив солідарність з Румунією після вибуху морського дрона в порту Констанци.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TASR.

"Я висловлюю солідарність з Румунією у зв’язку з вибухом військово-морського дрона в чорноморському порту Констанца, що стався в п’ятницю", – заявив Роберт Фіцо на пресконференції в Чорногорії, попередивши, що подібний інцидент може спровокувати Третю світову війну.

Прем'єр також закликав до діалогу з правителем Росії Владіміром Путіним.

Фіцо зазначив, що не має достатньої інформації про інцидент у Румунії. "Ми, ймовірно, стали свідками чергового випадкового зальоту дрона, навмисного чи ненавмисного", – заявив він, додавши, що нікого не звинувачуватиме, але це дуже небезпечно.

На його думку, тому необхідно розпочати діалог, і хтось має почати розмову з Путіним. "Мені байдуже, чи це буде делегація лідерів Європейського Союзу, чи канцлер або президент потужної країни, але ми маємо почати розмову. Бо якщо трапиться ще п’ять чи шість таких інцидентів, ми раптом опинимося у стані світової війни", – заявив він.

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше підтвердили, що це український апарат. У заяві повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.