Французька прокуратура розслідує дії Ізраїлю проти учасників гуманітарної флотилії

Французькі прокурори з питань боротьби з тероризмом (PNAT) заявили в п’ятницю, 5 червня, що розпочали попереднє розслідування щодо підозр у катуваннях та воєнних злочинах у зв’язку з імовірним жорстоким поводженням ізраїльської влади з громадянами Франції, які входили до складу флотилії активістів, що прямувала до сектора Гази.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Розслідування розпочали після того, як Ізраїль перехопив флотилію, яка, за словами активістів, мала на меті доставити гуманітарну допомогу до сектора Гази.

PNAT повідомила, що розпочала попереднє розслідування після отримання звернення від французького Міністерства закордонних справ 28 травня.

Як зазначається, звернення було зроблено відповідно до статті 40 Кримінально-процесуального кодексу Франції, яка вимагає від державних службовців повідомляти про підозри у скоєнні злочинів або правопорушень.

У прокуратурі наголосили, що розслідування стосується підозр у тортурах та воєнних злочинах, його доручили центральному управлінню Франції з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті.

Наприкінці травня стало відомо, що уряд Франції звернеться до прокуратури з проханням розслідувати ймовірні випадки жорстокого поводження з боку Ізраїлю щодо активістів флотилії.

Франція вже оголосила безстрокову заборону на в'їзд на французьку територію для ультраправого міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра за його поводженням з активістами флотилії.