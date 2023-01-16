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Премьер Нидерландов после удара РФ по Днепру: нельзя позволить России выиграть войну

Понедельник, 16 января 2023, 17:22

Российский ракетный удар по многоэтажке в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть войну. 

Об этом заявил премьер Нидерландов Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"Готовясь к своему визиту в Вашингтон, я провел разговор с президентом Зеленским. Ужасная атака на жилой дом в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть эту войну. Координация международной военной поддержки остается чрезвычайно важной в последующие месяцы", - заявил глава правительства Нидерландов в своем Twitter.

Позже появилось сообщение о телефонном разговоре Рютте и Зеленского от Офиса президента.

"Уже во второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях в ближайшее время", - говорится в сообщении

Как сообщалось, в ЕС расценивают ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре как признак эскалации и обсуждают свой возможный ответ на это.

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 40 человек, из которых - трое детей

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Нидерланды Война с РФ Зеленский

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