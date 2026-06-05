Фінляндія хоче скоротити допомогу з безробіття для іммігрантів

Уряд Фінляндії пропонує скоротити допомогу по безробіттю для іммігрантів на десять відсотків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Законопроєкт, представлений у четвер, 4 червня, в парламенті, передбачає, що іммігранти, які прожили у Фінляндії менше трьох років, отримуватимуть допомогу з безробіття приблизно на 77 євро на місяць менше, ніж інші безробітні.

На початковому етапі іммігранти отримуватимуть скорочену допомогу в розмірі 33,64 євро на день, тобто в середньому близько 723 євро на місяць замість звичайних 800 євро.

Повну допомогу можна отримати і до закінчення трьох років: для цього потрібно або виконати умову щодо трудового стажу, або довести достатнє володіння фінською або шведською мовою на іспиті. Уряд обґрунтовує новий законопроєкт стимулюванням інтеграції.

Навесні цей план уряду вже зіткнувся з труднощами.

З'ясувалося, що скорочення допомог іммігрантам, задумане заради економії, призведе до зворотного ефекту – зростання бюджетних витрат. Початкова оцінка посадовців була в корені неправильною.

Причина зростання витрат у тому, що завдяки новому законопроєкту у іммігрантів з’являється право на мовне навчання або послуги зі сприяння працевлаштуванню протягом шести місяців від початку безробіття. Організація цих послуг коштує грошей.

Навесні влада побоювалася, що витрати можуть становити навіть десятки мільйонів євро на рік.

У підсумку новий законопроєкт містить оцінку, згідно з якою загалом реформа погіршить стан державних фінансів майже на 10 мільйонів євро на рік.

Доля законопроєкту в парламенті ще не вирішена. Його також розгляне конституційний комітет.

Голова конституційного комітету Хейккі Вестман заявив, що конституція не перешкоджає скороченню допомоги для іммігрантів.

Все залежить від того, чи достатньо вагомі підстави для скорочення допомоги.

Нагадаємо, згідно з доповіддю, опублікованою 2 червня об’єднанням благодійних організацій Paritätische, рівень бідності в Німеччині у 2025 році зріс до рекордних 16,1%, внаслідок чого близько 13,3 мільйона людей були віднесені до категорії бідних.

У середині травня повідомляли, що рівень безробіття у всіх вікових групах у Франції зріс до найвищого за останні п’ять років.