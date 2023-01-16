В Норвегии сокращают военные учения: угроза со стороны РФ уменьшилась

Вооруженные силы Норвегии в 2023 году проведут меньшее количество учений, чем раньше, в связи с уменьшением угрозы со стороны России - большинство ее неядерных сил вовлечено в полномасштабную войну в Украине.

Об этом сообщил представитель министерства обороны Норвегии подполковник Вегард Финберг в комментарии VG, передает "Европейская правда".

Как напоминает издание, осенью 2022 года Норвегия решила перевести своих военных в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи с войной России против Украины. Сейчас же оборонное ведомство страны решило, что объем военных учений можно уменьшить.

"Вооруженные силы осуществили внутренние преобразования для лучшей подготовки к ситуации, перед которой мы оказались", - отметил Финберг.

Он уточнил, что на ближайшее будущее главным фокусом норвежских вооруженных сил станут совместные оперативные учения, учения с силами НАТО и государств-партнеров, учения по всеобщей обороне и проверка навыков персонала.

"Важно подчеркнуть, что поддержка Украины - это и поддержка готовности национальных сил. Россия напала на мирную соседнюю страну. Наша активная поддержка Украины укрепляет доверие к нашим собственным возможностям и желание защищать себя", - добавил представитель оборонного ведомства Норвегии.

Подробностей относительно того, какие именно учения могут быть сокращены, он приводить отказался.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Норвегии на фоне полномасштабных боевых действий в Украине распорядилось увеличить закупку артиллерийских боеприпасов у норвежской компании Nammo, на что будет направлено 2,6 миллиарда норвежских крон (240 миллионов евро).