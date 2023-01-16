У Румунії підтвердили російське походження ракетного двигуна, що вимило на пляж

Ракета, частину якої виявили на узбережжі коси вздовж лиману Разелм у Румунії, була запущена із зенітного ракетного комплексу "Панцир-С1" російського виробництва.

Такі дані в понеділок навів штаб Військово-морських сил Румунії, повідомляє "Європейська правда".

"Виявлений предмет не містить піротехнічних або небезпечних матеріалів і є трубою маршового двигуна від зенітної ракети типу 57Е6 "земля-повітря", запущеної зенітним ракетним комплексом типу "Панцир-С1", – йдеться в повідомленні.

У румунському флоті уточнили, що такі комплекси виробництва Росії не перебувають на озброєнні збройних сил Румунії та, найімовірніше, "під час нещодавніх військових дій у північній частині Чорного моря впав у море та був віднесений морськими течіями до румунського узбережжя".

Штаб румунських Військово-морських сил не виключає, що в найближчий період морські течії можуть принести такі компоненти в безпосередній близькості до прибережної зони Румунії або інших прибережних країн.

"Разом з тим, рекомендуємо громадянам, які помітили такі елементи боєприпасів, задля власної безпеки триматися подалі від виявлених об'єктів та негайно повідомляти компетентні органи", – додали там.

"Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкт від наземних та надводних загроз.

Нагадаємо, що ще в липні 2022 року повідомлялось, що на узбережжя Болгарії винесло фрагмент ракети, ймовірно від російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".