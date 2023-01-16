В Румынии подтвердили российское происхождение ракетного двигателя, который вымыло на пляж

Ракета, часть которой обнаружили на побережье косы вдоль лимана Разелм в Румынии, была запущена из зенитного ракетного комплекса "Панцирь-С1" российского производства.

Такие данные в понедельник привел штаб Военно-морских сил Румынии, сообщает "Европейская правда".

"Обнаруженный предмет не содержит пиротехнических или опасных материалов и является трубой маршевого двигателя от зенитной ракеты типа 57Е6 "земля-воздух", запущенной зенитным ракетным комплексом типа "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

В румынском флоте уточнили, что такие комплексы производства России не состоят на вооружении вооруженных сил Румынии и, скорее всего, "во время недавних военных действий в северной части Черного моря упал в море и был отнесен морскими течениями к румынскому побережью".

Штаб румынских Военно-морских сил не исключает, что в ближайший период морские течения могут принести такие компоненты в непосредственной близости к прибрежной зоне Румынии или других прибрежных стран.

"Вместе с тем, рекомендуем гражданам, которые заметили такие элементы боеприпасов, для собственной безопасности держаться подальше от обнаруженных объектов и немедленно сообщать компетентные органы", - добавили там.

"Панцирь-С1" - это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.

Напомним, что еще в июле 2022 года сообщалось, что на побережье Болгарии вынесло фрагмент ракеты, вероятно от российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".