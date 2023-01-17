У правлячій партії Грузії заявили, що проти поступок щодо Саакашвілі задля руху до ЄС

Один з топ-представників правлячої партії Грузії, мер Тбілісі та генеральний секретар "Грузинської мрії" Каха Каладзе, заявив, що виступає проти поступок щодо ув’язненого експрезидента Михеїла Саакашвілі, навіть якщо від цього буде залежати подальший рух Грузії до ЄС.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Його заява пролунала у відповідь на слова євродепутата про те, що справа Саакашвілі не може не впливати на подальший рух Грузії до ЄС.

"Хтось каже, що Грузія не отримає статусу кандидата в ЄС, якщо ми не звільнимо Михеїла Саакшавілі… Можу сказати своє ставлення - ми взагалі не хочемо такого статусу, хай собі залишають, якщо це обов’язкова умова. У нас є конституція, є закони, яких ми, громадяни цієї країни, маємо дотримуватися у першу чергу", - заявив Каладзе.

Він додав, що грузинська влада взяла на себе зобов’язання виконати 12 пунктів, які є передумовою для отримання кандидатського статусу, і буде "робити все, щоб Грузія стала членом великої європейської родини".

Нагадаємо, минулого тижня Сейм Польщі ухвалив резолюцію із закликом дозволити колишньому президенту Грузії, громадянину України Міхеїлу Саакашвілі виїхати на лікування за кордон.

Європарламент у грудневій резолюції щодо Грузії закликав до звільнення експрезидента Міхеїла Саакашвілі та санкцій проти колишнього прем’єра Бідзіни Іванішвілі.