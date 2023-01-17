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В правящей партии Грузии заявили, что против уступок по Саакашвили ради движения в ЕС

Вторник, 17 января 2023, 07:58

Один из топ-представителей правящей партии Грузии, мэр Тбилиси и генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе, заявил, что выступает против уступок в отношении заключенного экс-президента Михеила Саакашвили, даже если от этого будет зависеть дальнейшее движение Грузии к вступлению в ЕС.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда". 

Его заявление прозвучало в ответ на слова евродепутата о том, что дело Саакашвили не может не влиять на дальнейшее движение Грузии в ЕС.

"Кто-то говорит, что Грузия не получит статуса кандидата в ЕС, если мы не освободим Михеила Саакшавили... Могу сказать свое отношение - мы вообще не хотим такого статуса, пусть себе оставляют, если это обязательное условие. У нас есть конституция, есть законы, которые мы, граждане этой страны, должны соблюдать в первую очередь", - заявил Каладзе.

Он добавил, что грузинские власти взяли на себя обязательства выполнить 12 пунктов, которые являются предпосылкой для получения кандидатского статуса, и будут "делать все, чтобы Грузия стала членом большой европейской семьи". 

Напомним, на прошлой неделе Сейм Польши принял резолюцию с призывом разрешить бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили выехать на лечение за границу.

Европарламент в декабрьской резолюции по Грузии призвал к освобождению экс-президента Михеила Саакашвили и санкциям против бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

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Грузия Вступление в ЕС

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