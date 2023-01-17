"Перемога потрібна і Україні, і Німеччині": спільне звернення послів у Берліні та Києві

Посол Німеччини в Україні та посол України у Німеччині до 31-ї річниці дипломатичних відносин між державами записали звернення, в якому акцентують на ролі співпраці двох країн задля перемоги України і відновлення миру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол України Олексій Макеєв записував свою частину звернення з Берліна та говорив німецькою, посол Німеччини Анка Фельдгузен - з Києва українською.

"Метою нашого сьогоднішнього партнерства є відновлення миру у Європі… Ми дякуємо Німеччині за підтримку, ми стоїмо разом за мир та наше майбутнє", - зазначив Олексій Макеєв.

#МиРазом «Перемоги наразі потребує і 🇺🇦, і 🇩🇪, яка не лише надає гуманітарну, військову та економічну підтримку, але серцем і душею завжди з 🇺🇦», – @AnkaFeldhusen у спільному з Олексієм @Makeiev зверненні з нагоди 31-ї річниці 🇩🇪🇺🇦 дипломатичних відносин. @UKRinDEU pic.twitter.com/zEbqGpqij2 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 17, 2023

"Перемоги наразі потребує і Україна, і Німеччина, яка не лише надає гуманітарну, військову та економічну підтримку, але й серцем і душею завжди з Україною... Ми дякуємо українському народу, який щоденно виборює свою свободу та стоїть на захисті свободи та демократії у Європі", - зазначила Анка Фельдгузен.

Посли завершують звернення фразою "Разом ми переможемо".

Нагадаємо, минулого тижня міністерка закордонних справ Німеччини приїздила до Харкова. Під час поїздки, серед іншого, вона анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 мільйонів євро на фінансування послуг Starlink.

Цього тижня під час візиту до Гааги вона обговорювала способи притягнути до відповідальності вище керівництво РФ за розв’язану проти України війну.

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