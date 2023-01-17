Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

"Перемога потрібна і Україні, і Німеччині": спільне звернення послів у Берліні та Києві

відео
Вівторок, 17 січня 2023, 11:17

Посол Німеччини в Україні та посол України у Німеччині до 31-ї річниці дипломатичних відносин між державами записали звернення, в якому акцентують на ролі співпраці двох країн задля перемоги України і відновлення миру. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол України Олексій Макеєв записував свою частину звернення з Берліна та говорив німецькою, посол Німеччини Анка Фельдгузен - з Києва українською. 

"Метою нашого сьогоднішнього партнерства є відновлення миру у Європі… Ми дякуємо Німеччині за підтримку, ми стоїмо разом за мир та наше майбутнє", - зазначив Олексій Макеєв.  

"Перемоги наразі потребує і Україна, і Німеччина, яка не лише надає гуманітарну, військову та економічну підтримку, але й серцем і душею завжди з Україною... Ми дякуємо українському народу, який щоденно виборює свою свободу та стоїть на захисті свободи та демократії у Європі", - зазначила Анка Фельдгузен.

Посли завершують звернення фразою "Разом ми переможемо".

Нагадаємо, минулого тижня міністерка закордонних справ Німеччини приїздила до Харкова. Під час поїздки, серед іншого, вона анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 мільйонів євро на фінансування послуг Starlink.

Цього тижня під час візиту до Гааги вона обговорювала способи притягнути до відповідальності вище керівництво РФ за розв’язану проти України війну. 

Дивіться також: РФ - країна, де насилля є головною цінністю. Відверта розмова з "російським" німцем

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина МЗС Війна з РФ

Статті

Як Чехія обирає президента: особливості, незвичні для українців

Як організована процедура виборів президента Чехії, хто відповідає за проведення голосування і чому чехи голосують два дні, по пів дня кожен?
17 січня 2023 — Юрій Ключівський, для Європейської правди

Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році

"Європейська правда" дізналася, на яких умовах ЄС надасть Києву 18 млрд євро та як надходитиме фінансування від США у новому році...
16 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чехія постала проти проросійського реваншу: що показав перший тур виборів президента

Знаючи про свій високий антирейтинг, Андрей Бабіш спробує виграти другий тур за рахунок компромату та маніпуляцій.
16 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда