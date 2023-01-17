"Победа нужна и Украине, и Германии": совместное обращение послов в Берлине и Киеве

Посол Германии в Украине и посол Украины в Германии к 31-й годовщине дипломатических отношений между странами записали обращение, в котором акцентируют на роли сотрудничества двух стран для победы Украины и восстановления мира.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Украины Алексей Макеев записывал свою часть обращения из Берлина и говорил на немецком, посол Германии Анка Фельдгузен - из Киева на украинском.

"Цель нашего сегодняшнего партнерства - восстановление мира в Европе... Мы благодарим Германию за поддержку, мы стоим вместе за мир и наше будущее", - отметил Алексей Макеев.

#МиРазом "Перемоги наразі потребує і 🇺🇦, і 🇩🇪, яка не лише надає гуманітарну, військову та економічну підтримку, але серцем і душею завжди з 🇺🇦", – @AnkaFeldhusen у спільному з Олексієм @Makeiev зверненні з нагоди 31-ї річниці 🇩🇪🇺🇦 дипломатичних відносин. @UKRinDEU pic.twitter.com/zEbqGpqij2 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 17, 2023

"Победа сейчас нужна и Украине, и Германии, которая не только оказывает гуманитарную, военную и экономическую поддержку, но и сердцем и душой всегда с Украиной... Мы благодарим украинский народ, который ежедневно борется за свою свободу и стоит на защите свободы и демократии в Европе", - отметила Анка Фельдгузен.

Послы завершают обращение фразой "Вместе мы победим".

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Германии приезжала в Харьков. Во время поездки, среди прочего, она анонсировала помощь Украине в размере 20 млн евро на финансирование услуг Starlink.

На этой неделе во время визита в Гаагу она обсуждала способы привлечь к ответственности высшее руководство РФ за развязанную против Украины войну.

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