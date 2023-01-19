Запаси газу у сховищах Франції досягли рекордного рівня

Завдяки скороченню споживання та використання нових ланцюгів постачання запаси газу у Франції перебувають на рекордному рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Політика диверсифікації поставок газу в країну, а також економія споживачів і бізнесу принесли свої плоди. Як результат, запаси газу у Франції досягли історично високого рівня. Станом на 15 січня країна мала 106 ТВт-год газу, тобто рівень запасів становив 80%, порівняно з середнім показником 55% за останні 6 років на цю ж дату.

Зокрема, були мобілізовані СПГ-термінали, імпорт СПГ збільшився на 41% в період з 1 листопада 2022 року по 15 січня 2023 року. Ці поставки становили приблизно 75% французького споживання. З іншого боку, споживання впало на 12,8% "у кліматично скоригованих даних" .

Споживачі скоротили своє споживання на 13%. Для компаній це падіння становить 24%, причому деякі з них були змушені перервати свою діяльність, оскільки не змогли впоратися зі стрімким зростанням цін. Ці скорочення дозволили компенсувати збільшення споживання газу, призначеного для виробництва електроенергії, яке підскочило на 23%. Перезапуск атомних електростанцій повинен дозволити зменшити використання газових електростанцій.

" З огляду на високі рівні запасів в Європі та на світових ринках, нещодавно почалося падіння обсягів поставок СПГ", - кажуть у французькому операторі ГТС GRTgaz. Хоча холод може повернутися в країну цього тижня, він не матиме значного впливу на запаси газу в країні. Тьєррі Фаунд, виконавчий директор GRTgaz, навіть вважає, що "наступної зими ситуація буде менш складною". У вересні буде введено в експлуатацію новий плавучий СПГ-термінал біля Гавра. Лише на нього припадатиме половина річного імпорту російського газу до Франції, який здійснювався до початку війни в Україні. Цей імпорт повністю припинився з серпня.

Крім того, гравці газового сектору наполягають на збільшенні частки біометану в національному споживанні. Наразі він становить лише 2% споживання, але має досягти 10% у 2030 році, або навіть задовго до цього терміну.