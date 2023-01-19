Запасы газа в хранилищах Франции достигли рекордного уровня

Благодаря сокращению потребления и использования новых цепей поставок запасы газа во Франции находятся на рекордном уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Политика диверсификации поставок газа в страну, а также экономия потребителей и бизнеса принесли свои плоды. Как результат, запасы газа во Франции достигли исторически высокого уровня. По состоянию на 15 января страна имела 106 ТВт-ч газа, то есть уровень запасов составил 80%, по сравнению со средним показателем 55% за последние 6 лет на эту же дату.

В частности, были мобилизованы СПГ-терминалы, импорт СПГ увеличился на 41% в период с 1 ноября 2022 года по 15 января 2023 года. Эти поставки составляли примерно 75% французского потребления. С другой стороны, потребление упало на 12,8% "в климатически скорректированных данных".

Потребители сократили свое потребление на 13%. Для компаний это падение составляет 24%, причем некоторые из них были вынуждены прервать свою деятельность, поскольку не смогли справиться со стремительным ростом цен. Эти сокращения позволили компенсировать увеличение потребления газа, предназначенного для производства электроэнергии, которое подскочило на 23%. Перезапуск атомных электростанций должен позволить уменьшить использование газовых электростанций.

"Учитывая высокие уровни запасов в Европе и на мировых рынках, недавно началось падение объемов поставок СПГ", - говорят во французском операторе ГТС GRTgaz. Хотя холод может вернуться в страну на этой неделе, он не окажет значительного влияния на запасы газа в стране. Тьерри Фаунд, исполнительный директор GRTgaz, даже считает, что "следующей зимой ситуация будет менее сложной". В сентябре будет введен в эксплуатацию новый плавучий СПГ-терминал возле Гавра. Только на него будет приходиться половина годового импорта российского газа во Францию, который осуществлялся до начала войны в Украине. Этот импорт полностью прекратился с августа.

Кроме того, игроки газового сектора настаивают на увеличении доли биометана в национальном потреблении. Сейчас он составляет лишь 2% потребления, но должен достичь 10% в 2030 году, или даже задолго до этого срока.