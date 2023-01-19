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Во Франции заблокировали средства кремлевского телеканала RT

Четверг, 19 января 2023, 19:52

Франция заморозила средства кремлевского пропагандистского канала RT France, из-за чего он может прекратить свое существование.

Об этом сообщает Le Monde, пишет "Европейская правда".

"Все средства на счете заморожены по требованию Главного управления казначейства", - написала шеф-редактор телеканала Ксения Федорова во внутренней записке, которая попала в распоряжение издания.

Она добавила, что это делает "невозможным" продолжение работы "в тех же условиях, что и раньше".

Как пишет Федорова, замораживание средств основывается на девятом раунде санкций ЕС против России, принятом в декабре, и означает, что RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты и подрядчикам.

По словам одного из сотрудников, в коллективе существует страх не только не получить зарплату в конце января, но и остаться навсегда безработными из-за того, что они работали в СМИ, на котором стоит штамп "пропагандист".

В марте 2022 года RT и Sputnik были запрещены в ЕС для борьбы с российской дезинформацией на фоне вторжения России в Украину. Однако RT France продолжал производить контент из своего бюро в западном районе Парижа, который транслировался в африканских франкоязычных странах.

Несмотря на санкции ЕС, RT France также оставался доступным в Интернете, в том числе на маргинальных платформах, таких как Odysee.

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