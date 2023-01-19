У Норвегії розіслали сповіщення власникам авто, які можуть реквізувати в умовах війни

Протягом четверга майже п’ять тисяч власників автомобілів у Норвегії отримали сповіщення від Збройних сил країни з інформацією, що їхні авто можуть бути реквізовані в разі запровадження воєнного стану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Практика не є новою й здійснюється відповідно до закону про військову реквізицію, ухваленого у 1951 році. Тоді він мав на меті гарантувати, що Збройні сили Норвегії зможуть здійснювати планування з урахуванням наявних у населення ресурсів на випадок війни.

Попереднього разу сповіщення розіслали у січні 2022 року понад чотирьом тисячам людей. Цього разу їх було 4594, причому 3201 людина отримала сповіщення від норвезької армії повторно, а 1393 – вперше.

Наразі сповіщення не мають жодних практичних наслідків для норвежців, запевняють у Збройних силах – хіба що вони знатимуть, що в разі війни їхнє авто можуть реквізувати. Термін реквізиції становить рік, але може бути продовжений.

"Підготовлена реквізиція ґрунтується на потребах, які військові підрозділи мають у часи кризи та війни, але які не охоплюються ресурсами, що використовуються на щоденній основі", – пояснює представник Збройних сил Норвегії генерал-майор Ларс Крістіан Омодт.

Нагадаємо, Збройні сили Норвегії у 2023 році проведуть меншу кількість навчань, ніж раніше, у зв’язку зі зменшенням загрози з боку Росії – більшість її неядерних сил залучена до повномасштабної війни в Україні.