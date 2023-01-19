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В Норвегии разослали оповещения владельцам авто, которые могут реквизировать в условиях войны

Четверг, 19 января 2023, 23:27

В течение четверга почти пять тысяч владельцев автомобилей в Норвегии получили уведомления от Вооруженных сил страны с информацией, что их авто могут быть реквизированы в случае введения военного положения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Практика не нова и осуществляется в соответствии с законом о военной реквизиции, принятого в 1951 году. Тогда он имел целью гарантировать, что Вооруженные силы Норвегии смогут осуществлять планирование с учетом имеющихся у населения ресурсов на случай войны.

В прошлый раз оповещения разослали в январе 2022 года более четырем тысячам человек. На этот раз их было 4594, причем 3201 человек получил оповещение от норвежской армии повторно, а 1393 - впервые.

Сейчас оповещения не имеют никаких практических последствий для норвежцев, уверяют в Вооруженных силах - разве что они будут знать, что в случае войны их авто могут реквизировать. Срок реквизиции составляет год, но может быть продлен.

"Подготовленная реквизиция основывается на потребностях, которые военные подразделения имеют во времена кризиса и войны, но которые не охватываются ресурсами, используемыми на ежедневной основе", - объясняет представитель Вооруженных сил Норвегии генерал-майор Ларс Кристиан Омодт.

Напомним, Вооруженные силы Норвегии в 2023 году проведут меньшее количество учений, чем раньше, в связи с уменьшением угрозы со стороны России - большинство ее неядерных сил вовлечено в полномасштабную войну в Украине.

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Норвегия ЕвроЖизнь

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