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У Чехії розбився літак, пілот загинув

Понеділок, 2 січня 2023, 07:57

51-річний пілот загинув в аварії надлегкого літака в неділю в чеському місті Ходковіце-над-Могелкою в Ліберецькому краї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Разом з ним у літаку більше нікого не було. Те, що трапилося, розслідує поліція у співпраці з представниками Асоціації авіалюбителів та інспекторами Управління з розслідування авіаційних подій, повідомила речниця регіональної поліції Івана Балакова.

"Повідомлення про аварію надійшло на лінію 112 незабаром після 13:00, на місце події виїхали професійні пожежники з Ліберця і добровольчі підрозділи з Ходковіце і Чеського Дуба, а також рятувальна служба. "Пілот отримав травми, несумісні з життям, від яких помер на місці, наш лікар зміг лише констатувати смерть", - додав Міхаель Георгієв, прессекретар регіональної служби з надзвичайних ситуацій.

"При огляді місця сьогоднішньої трагічної події ми виявили, що в надлегкому літаку знаходився тільки сам пілот без будь-яких інших пасажирів", - додала Балакова.

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