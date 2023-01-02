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В Чехии разбился самолет, пилот погиб

Понедельник, 2 января 2023, 07:57

51-летний пилот погиб в аварии сверхлегкого самолета в воскресенье в чешском городе Ходковице-над-Могелкой в Либерецком крае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Вместе с ним в самолете больше никого не было. Случившееся расследует полиция в сотрудничестве с представителями Ассоциации авиалюбителей и инспекторами Управления по расследованию авиационных происшествий, сообщила пресс-секретарь региональной полиции Ивана Балакова.

"Сообщение об аварии поступило на линию 112 вскоре после 13:00, на место происшествия выехали профессиональные пожарные из Либерца и добровольческие подразделения из Ходковице и Чешского Дуба, а также спасательная служба. "Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте, наш врач смог лишь констатировать смерть", - добавил Михаэль Георгиев, пресс-секретарь региональной службы по чрезвычайным ситуациям.

"При осмотре места сегодняшнего трагического происшествия мы обнаружили, что в сверхлегком самолете находился только сам пилот без каких-либо других пассажиров", - добавила Балакова.

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