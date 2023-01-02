У Туреччині 6 людей загинули в результаті аварії мікроавтобуса

У турецькій провінції Мардін в результаті ДТП з мікроавтобусом є загиблі і постраждалі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.

За попередньою інформацією, мікроавтобус, водій та номерний знак якого поки що не встановлені, впав за відбійник на шосе Мідят-Омерлі.

6 осіб, які перебували в транспортному засобі, загинули і 5 осіб отримали поранення.

В регіон були направлені бригади жандармерії та медичні бригади.

3 поранених були доставлені до лікарні в Мідяті, а 2 - до лікарні в Мардіні.