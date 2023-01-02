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У Туреччині 6 людей загинули в результаті аварії мікроавтобуса

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Понеділок, 2 січня 2023, 09:19

У турецькій провінції Мардін в результаті ДТП з мікроавтобусом є загиблі і постраждалі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.

 

За попередньою інформацією, мікроавтобус, водій та номерний знак якого поки що не встановлені, впав за відбійник на шосе Мідят-Омерлі.

6 осіб, які перебували в транспортному засобі, загинули і 5 осіб отримали поранення.

В регіон були направлені бригади жандармерії та медичні бригади.

3 поранених були доставлені до лікарні в Мідяті, а 2 - до лікарні в Мардіні.

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Туреччина

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