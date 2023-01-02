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В Турции 6 человек погибли в результате аварии микроавтобуса

Понедельник, 2 января 2023, 09:19

В турецкой провинции Мардин в результате ДТП с микроавтобусом есть погибшие и пострадавшие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Anadolu.

 

По предварительной информации, микроавтобус, водитель и номерной знак которого пока не установлены, упал за отбойник на шоссе Мидьят-Омерли.

6 человек, находившихся в транспортном средстве, погибли и 5 человек получили ранения.

В регион были направлены бригады жандармерии и медицинские бригады.

3 раненых были доставлены в больницу в Мидяте, а 2 - в больницу в Мардине.

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Турция

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