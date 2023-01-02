В Турции 6 человек погибли в результате аварии микроавтобуса
Понедельник, 2 января 2023, 09:19
В турецкой провинции Мардин в результате ДТП с микроавтобусом есть погибшие и пострадавшие.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Anadolu.
По предварительной информации, микроавтобус, водитель и номерной знак которого пока не установлены, упал за отбойник на шоссе Мидьят-Омерли.
6 человек, находившихся в транспортном средстве, погибли и 5 человек получили ранения.
В регион были направлены бригады жандармерии и медицинские бригады.
3 раненых были доставлены в больницу в Мидяте, а 2 - в больницу в Мардине.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.