Південний захід Греції сколихнув землетрус

Землетрус попередньо магнітудою 4,3 стався біля узбережжя острова Метоні на південному заході грецького півострова Пелопоннес.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Афінський геодинамічний інститут повідомив, що підземний поштовх стався о 7:28 ранку за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів був за 46 кілометрів на південь від міста Метоні на глибині 18 кілометрів.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) раніше зареєстрував підземні поштовхи на рівні 4,4 бала.

Негайних повідомлень про руйнування або постраждалих не надходило.

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних частин світу. Більшість землетрусів спричиняють незначні руйнування і рідко призводять до людських жертв.

Наприкінці листопада два землетруси сталися на грецькому острові Евбея з різницею в кілька годин, сильні поштовхи відчули і в Афінах.