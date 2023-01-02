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На юго-западе Греции произошло землетрясение

Понедельник, 2 января 2023, 10:45

Землетрясение предварительной магнитудой 4,3 произошло у побережья острова Метони на юго-западе греческого полуострова Пелопоннес.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Афинский геодинамический институт сообщил, что подземный толчок произошел в 7:28 утра по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 46 километрах к югу от города Метони на глубине 18 километров.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее зарегистрировал подземные толчки на уровне 4,4 балла.

Немедленных сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Греция - одна из самых сейсмоопасных частей мира. Большинство землетрясений вызывают незначительные разрушения и редко приводят к человеческим жертвам.

В конце ноября два землетрясения произошли на греческом острове Эвбея с разницей в несколько часов, сильные толчки ощутили и в Афинах.

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Греция

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