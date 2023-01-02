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ЄС з лютого надав 485 млн євро для підтримки цивільних українців

Понеділок, 2 січня 2023, 13:40

Євросоюз за час повномасштабної війни Росії проти України виділив вже 485 млн євро для заходів підтримки цивільного населення, що постраждало внаслідок бойових дій.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

Ця цифра не враховує вартості генераторів, переданих для підтримки українців в умовах регулярних обстрілів енергетичної інфраструктури.

"Серед іншого, ця допомога передбачає виконання робіт з відновлення та капітального ремонту шкіл і укриттів, тимчасових центрів/центрів прийому, надання комплектів для невідкладного ремонту укриттів, надання предметів екстреної допомоги на зимовий період, а також коштів для покриття витрат на опалення, енергетичних потреб", - деталізував Матті Маасікас.

Він додав, що через Механізм цивільного захисту ЄС Україні передали великі обсяги обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та понад 800 потужних генераторів. 

Крім того, як вже повідомлялося, ЄС надав понад 77 тонн гуманітарної допомоги в натуральній формі орієнтовною вартістю майже 490 мільйонів євро, її передали в Україну безпосередньо від країн-членів ЄС та партнерів через Механізм цивільного захисту ЄС. 

Посол зазначив, що не бачить загрози зменшення підтримки України країнами-членами ЄС. 

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Маасікас Війна з РФ

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