ЕС с февраля предоставил 485 млн евро для поддержки гражданских украинцев

Евросоюз за время полномасштабной войны России против Украины выделил уже 485 млн евро для мер поддержки гражданского населения, пострадавшего в результате боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Укринформу".

Эта цифра не учитывает стоимости генераторов, переданных для поддержки украинцев в условиях регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры.

"Среди прочего, эта помощь предусматривает выполнение работ по восстановлению и капитальному ремонту школ и укрытий, временных центров/центров приема, предоставление комплектов для неотложного ремонта укрытий, предоставление предметов экстренной помощи на зимний период, а также средств для покрытия расходов на отопление, энергетических потребностей", - детализировал Матти Маасикас.

Он добавил, что через Механизм гражданской защиты ЕС Украине передали большие объемы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры и более 800 мощных генераторов.

Кроме того, как уже сообщалось, ЕС предоставил более 77 тонн гуманитарной помощи в натуральной форме ориентировочной стоимостью почти 490 миллионов евро, ее передали в Украину непосредственно от стран-членов ЕС и партнеров через Механизм гражданской защиты ЕС.

Посол отметил, что не видит угрозы уменьшения поддержки Украины странами-членами ЕС.