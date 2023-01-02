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Міноборони Естонії припускає, що наступна хвиля мобілізованих в РФ буде слабшою за попередню

Понеділок, 2 січня 2023, 16:12

У Міністерстві оборони Естонії припускають, що у разі нової хвилі офіційної мобілізації у Росії призвані люди будуть мати ще гіршу підготовку, аніж резервісти, які потрапили у першу хвилю.

Про це у коментарі ERR сказав речник відомства Тааві Лаасік, пише "Європейська правда".

Він зауважив, що поки немає офіційного підтвердження того, що Росія готує другу хвилю мобілізації та закриття кордонів, але можливість таких кроків у будь-якому разі залишається.

"Вони можуть організувати другу хвилю мобілізації, але можна припускати, що її якість буде ще гіршою, ніж першої. Водночас, важливо не забувати, що прихована мобілізація у Росії не припинялася. Лунали заяви, що цілі мобілізації досягнуто, але відповідна діяльність продовжувалася", - розповів речник.

За його словами, офіційне оголошення другої хвилі мобілізації не повинне мати якихось безпосередніх наслідків для Естонії, тому що увага Кремля повністю зосереджена на Україні. 

У діяльності російських підрозділів, які розміщуються уздовж кордонів з Естонією, ніяких суттєвих змін не помічено.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу прокоментував суспільному мовнику, що якщо нова хвиля мобілізації спровокує хвилю втікачів з Росії до естонського кордону, Естонія не готова впускати в країну росіян на тій підставі, що вони рятуються від мобілізації.

Глава МЗС Латвії раніше наголошував, що росіяни, які втікають з РФ від мобілізації, не обов'язково виступають проти війни, а лише проти особистої участі в ній.

Генсек НАТО вважає, що Росія готується до нового наступу на Україну і закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації.

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Естонія Війна з РФ

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