Минобороны Эстонии считает, что следующая волна мобилизованных в РФ будет слабее предыдущей

В Министерстве обороны Эстонии предполагают, что в случае новой волны официальной мобилизации в России призванные люди будут иметь еще худшую подготовку, чем резервисты, которые попали в первую волну.

Об этом в комментарии ERR сказал представитель ведомства Таави Лаасик, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что пока нет официального подтверждения того, что Россия готовит вторую волну мобилизации и закрытия границ, но возможность таких шагов в любом случае остается.

"Они могут организовать вторую волну мобилизации, но можно предполагать, что ее качество будет еще хуже, чем первой. В то же время важно не забывать, что скрытая мобилизация в России не прекращалась. Звучали заявления, что цели мобилизации достигнуты, но соответствующая деятельность продолжалась", - рассказал спикер.

По его словам, официальное объявление второй волны мобилизации не должно иметь каких-то непосредственных последствий для Эстонии, потому что внимание Кремля полностью сосредоточено на Украине.

В деятельности российских подразделений, которые размещаются вдоль границ с Эстонией, никаких существенных изменений не замечено.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу прокомментировал общественному вещателю, что если новая волна мобилизации спровоцирует волну беглецов из России к эстонской границе, Эстония не готова впускать в страну россиян на том основании, что они спасаются от мобилизации.