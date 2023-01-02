Польща готова прихистити в себе культурні об'єкти з України, якщо буде потреба їх вивезти

Влада Польщі готова прийняти твори мистецтва з України в разі, якщо українська сторона вирішить їх вивезти для збереження в разі бойових дій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в етері "Польського радіо" заявив заступник міністра культури та національної спадщини Польщі Ярослав Селлін.

"Ми підготували склади в бібліотеках, архівах і музеях, готові прийняти рухомі колекції, якщо українці вирішать їх вивезти", – сказав він.

Як приклад заступник міністра Польщі навів колекцію картин Яцека Мальчевського зі львівської колекції, яку тепер можна побачити в Національному музеї в Познані.

Він додав, що українці, однак, вважають за краще розподіляти роботи на власній території, там, де це безпечно, хоча ракетні обстріли несуть загрозу всій території Україні.

"Ми також за допомогою українців проводимо інвентаризацію всіх об’єктів, знищених росіянами", – підкреслив Селлін і додав, що є плани допомогти українцям у відновленні зруйнованих пам’яток після закінчення війни.

Нагадаємо, минулого року Європейський Союз мобілізував додаткові п'ять мільйонів євро для збереження культурної спадщини України.