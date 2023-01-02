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Польша готова принять у себя культурные объекты из Украины, если будет необходимость их вывезти

Понедельник, 2 января 2023, 16:37

Власти Польши готовы принять произведения искусства из Украины в случае, если украинская сторона решит их вывезти для сохранения в случае боевых действий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в эфире "Польского радио" заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

"Мы подготовили склады в библиотеках, архивах и музеях, готовы принять движущиеся коллекции, если украинцы решат их вывезти", - сказал он.

В качестве примера замминистра Польши привел коллекцию картин Яцека Мальчевского из львовской коллекции, которую теперь можно увидеть в Национальном музее в Познани.

Он добавил, что украинцы, однако, предпочитают распределять работы на собственной территории, там, где это безопасно, хотя ракетные обстрелы несут угрозу всей территории Украины.

"Мы также с помощью украинцев проводим инвентаризацию всех объектов, уничтоженных россиянами", - подчеркнул Селлин и добавил, что есть планы помочь украинцам в восстановлении разрушенных памятников после окончания войны.

Напомним, в прошлом году Европейский Союз мобилизовал дополнительные пять миллионов евро для сохранения культурного наследия Украины.

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