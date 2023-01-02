У Німеччині закликають заборонити продаж феєрверків після нападів на поліцію й пожежників

Профспілки поліцейських і пожежників Німеччини засудили напади на їхні бригади, що допомагали ліквідувати наслідки необережних запусків феєрверків, і закликали заборонити їхній продаж у приватні руки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як повідомлялось, у Берліні та інших німецьких містах під час святкування Нового року були зафіксовані численні випадки агресії щодо поліцейських і рятувальників. Лише в німецькій столиці постраждали 33 працівників екстрених служб.

Голова профспілки поліції Берліна й Бранденбурга Ларс Віг заявив, що "неможливо уявити, що довелося пережити нашим екстреним службам цього Нового року". Профспілка закликала збільшити фінансування для стеження за майбутніми новорічними святкуваннями, зокрема для сотень відеореєстраторів для автомобілів і нагрудних камер для офіцерів.

"Нам не потрібні більш жорсткі покарання. Я просто хочу, щоб ці покарання виконувалися. Не може бути так, що наші люди наражаються на небезпеку, ледь не потрапляють під колеса, а потім це подається як дрібне правопорушення", – додав глава національної профспілки пожежників Німеччини Карл-Хайнц Банзе.

Відреагували на напади й у федеральному уряді Німеччини. Так, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що винні "чітко відчують правові наслідки" своїх дій. А канцлер Олаф Шольц через свого прессекретаря "найрішучішим чином засудив ці, в деяких випадках масові напади" на служби порятунку й перехожих.

Водночас представники консервативного ХДС і "вільних демократів" виступили проти заборони на феєрверки, пояснивши це тим, що "мирні відпочивальники не повинні страждати" через дії одиничних порушників порядку.

Як повідомлялося, німці зустріли новий рік з салютами після дворічної перерви, через що у різних регіонах країни у новорічну ніч була безпрецедентна кількість пожеж.

З подібними проблемами стикнулася не тільки Німеччина. У Нідерландах під час новорічної ночі затримали десятки людей, є постраждалі через феєрверки, у Польщі також є поранені та загиблі.