В Германии призывают запретить продажу фейерверков после нападений на полицию и пожарных

Профсоюзы полицейских и пожарных Германии осудили нападения на их бригады, которые помогали ликвидировать последствия неосторожных запусков фейерверков, и призвали запретить их продажу в частные руки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как сообщалось, в Берлине и других немецких городах во время празднования Нового года были зафиксированы многочисленные случаи агрессии в отношении полицейских и спасателей. Только в немецкой столице пострадали 33 работника экстренных служб.

Председатель профсоюза полиции Берлина и Бранденбурга Ларс Виг заявил, что "невозможно представить, что пришлось пережить нашим экстренным службам в этом Новом году". Профсоюз призвал увеличить финансирование для слежения за предстоящими новогодними празднованиями, в частности для сотен видеорегистраторов для автомобилей и нагрудных камер для офицеров.

"Нам не нужны более жесткие наказания. Я просто хочу, чтобы эти наказания выполнялись. Не может быть так, что наши люди подвергаются опасности, едва не попадают под колеса, а потом это подается как мелкое правонарушение", - добавил глава национального профсоюза пожарных Германии Карл-Хайнц Банзе.

Отреагировали на нападения и в федеральном правительстве Германии. Так, министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что виновные "четко почувствуют правовые последствия" своих действий. А канцлер Олаф Шольц через своего пресс-секретаря "самым решительным образом осудил эти, в некоторых случаях массовые нападения" на службы спасения и прохожих.

В то же время представители консервативного ХДС и "свободных демократов" выступили против запрета на фейерверки, объяснив это тем, что "мирные отдыхающие не должны страдать" из-за действий единичных нарушителей порядка.

Как сообщалось, немцы встретили новый год с салютами после двухлетнего перерыва, из-за чего в разных регионах страны в новогоднюю ночь было беспрецедентное количество пожаров. С подобными проблемами столкнулась не только Германия. В Нидерландах во время новогодней ночи задержали десятки людей, есть пострадавшие из-за фейерверков, в Польше также есть раненые и погибшие.