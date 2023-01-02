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Найвищий військовий орган НАТО обговорить війну в Україні та обороноздатність Альянсу

Понеділок, 2 січня 2023, 18:36

Військовий комітет Північноатлантичного Альянсу – найвищий військовий орган НАТО – проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів 18-19 січня, під час якого, серед іншого, обговорить питання війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пресслужба Альянсу оголосила в понеділок.

На засіданні в Брюсселі, як повідомляється, будуть обговорені "питання стратегічної важливості для Альянсу". Уперше на такому заході будуть присутні представники Швеції та Фінляндії, що минулого року розпочали процес вступу в організацію.

На засіданнях 18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представить останні політичні цілі й обговорить виклики безпеці, які стоять перед Альянсом, також будуть порушені питання війни в Україні, військового потенціалу НАТО та його здатності реагувати на виклики сучасності й майбутнього.

19 січня начальники генштабів держав НАТО зустрінуться з партнерами в межах миротворчого контингенту в Косові KFOR – Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною, а також обговорять діяльність небойової місії в Іраку. На заключній зустрічі Військовий комітет обговорить поточну підтримку України з боку НАТО.

Військовий комітет НАТО – це військовий орган Альянсу найвищої інстанції, що виконує функції консультування з військових питань політичним органам НАТО і стратегічного командування силами Альянсу.

Нагадаємо, що в попередньому засіданні Військового комітету НАТО, яке відбулося в січні 2022 року, взяв участь головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу під час своєї агресії проти України, та також закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації.

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Розширення НАТО Війна з РФ

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