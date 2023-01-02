Высший военный орган НАТО обсудит войну в Украине и обороноспособность Альянса

Военный комитет Североатлантического Альянса - высший военный орган НАТО - проведет заседание на уровне начальников генеральных штабов 18-19 января, во время которого, среди прочего, обсудит вопрос войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-служба Альянса объявила в понедельник.

На заседании в Брюсселе, как сообщается, будут обсуждены "вопросы стратегической важности для Альянса". Впервые на таком мероприятии будут присутствовать представители Швеции и Финляндии, которые в прошлом году начали процесс вступления в организацию.

На заседаниях 18 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит последние политические цели и обсудит вызовы безопасности, которые стоят перед Альянсом, также будут затронуты вопросы войны в Украине, военного потенциала НАТО и его способности реагировать на вызовы современности и будущего.

19 января начальники генштабов государств НАТО встретятся с партнерами в рамках миротворческого контингента в Косово KFOR - Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной, а также обсудят деятельность небоевой миссии в Ираке. На заключительной встрече Военный комитет обсудит текущую поддержку Украины со стороны НАТО.

Военный комитет НАТО - это военный орган Альянса высшей инстанции, выполняющий функции консультирования по военным вопросам политическим органам НАТО и стратегического командования силами Альянса.

Напомним, что в предыдущем заседании Военного комитета НАТО, которое состоялось в январе 2022 года, принял участие главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины, и также призывает не недооценивать влияние проведенной в РФ мобилизации.