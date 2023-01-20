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Прем’єрку Фінляндії розглядають як топ-кандидата на пост глави Єврокомісії – ЗМІ

П'ятниця, 20 січня 2023, 08:29

У фінських ЗМІ поширюються чутки, що група соціал-демократів в Європейському парламенті хоче, щоб прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін була їхнім провідним кандидатом на виборах до Європарламенту 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Згідно з повідомленнями, які вперше з'явилися в газеті Maaseudun Tulevaisuus, група S&D також бачить Марін наступним президентом Єврокомісії. Фракція соціалістів і демократів є другою за величиною в Європарламенті. Фінська прем’єрка розглядається як незаплямований кандидат після нещодавніх звинувачень у корупції та спроб Катару вплинути на прийняття рішень.

Ліберальні цінності Марін у поєднанні з жорсткою позицією щодо Росії розглядаються як виграшна комбінація, яка, можливо, приверне підтримку інших парламентських груп, а також східних і західних держав-членів ЄС.

"У парламенті та Брюсселі загалом Марін вважають винятковою політичною суперзіркою, яку не зачіпають скандали і яка також популярна за межами країни, особливо через її заяви щодо України", - повідомило неназване джерело, близьке до соціалістів у Єврокомісії, газеті Maaseudun Tulevaisuus.

Сама Марін ніяк не прокоментувала ці чутки під час передвиборчої кампанії у Фінляндії, яка стає дедалі гарячішою. Чи буде їй цікавий переїзд до Брюсселя, можна буде дізнатися лише після виборів 2 квітня.

Підтримка партії прем'єр-міністра Марін у Фінляндії наразі знижується, і партія зараз знаходиться на третьому місці за популярністю, згідно з опитуванням, опублікованим у середу. Близько 18,5% виборців проголосували б за неї. Лідерами рейтингу є праві партії. Майже 23% проголосували б за ліберально-консервативну Національну коаліцію), тоді як трохи більше 19% проголосували б за націонал-консерваторів з партії "Фінни".

Водночас, саме Санну Марін громадяни Фінляндії вважають найкращою людиною для того, щоб очолити майбутній уряд.

Нагадаємо, Санна Марін заявила, що Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО.

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Фінляндія

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