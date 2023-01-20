Премьера Финляндии рассматривают в качестве топ-кандидата на пост главы Еврокомиссии - СМИ

В финских СМИ распространяются слухи, что группа социал-демократов в Европейском парламенте хочет, чтобы премьер-министр Финляндии Санна Марин была их ведущим кандидатом на выборах в Европарламент 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Согласно сообщениям, которые впервые появились в газете Maaseudun Tulevaisuus, группа S&D также видит Марин следующим президентом Еврокомиссии. Финский премьер рассматривается как незапятнанный кандидат после недавних обвинений в коррупции и попыток Катара повлиять на принятие решений.

Либеральные ценности Марин в сочетании с жесткой позицией в отношении России рассматриваются как выигрышная комбинация, которая, возможно, привлечет поддержку других парламентских групп, а также восточных и западных государств-членов ЕС.

"В парламенте и Брюсселе в целом Марин считают исключительной политической суперзвездой, которую не затрагивают скандалы и которая также популярна за пределами страны, особенно из-за ее заявлений по Украине", - сообщил неназванный источник, близкий к социалистам в Еврокомиссии, газете Maaseudun Tulevaisuus.

Сама Марин никак не прокомментировала эти слухи во время предвыборной кампании в Финляндии, которая становится все горячее. Будет ли ей интересен переезд в Брюссель, можно будет узнать только после выборов 2 апреля.

Поддержка партии премьер-министра Марин в Финляндии сейчас снижается, и партия сейчас находится на третьем месте по популярности, согласно опросу, опубликованному в среду. Около 18,5% избирателей проголосовали бы за нее. Лидерами рейтинга являются правые партии. Почти 23% проголосовали бы за либерально-консервативную Национальную коалицию), тогда как чуть более 19% проголосовали бы за национал-консерваторов из партии "Финны".

В то же время, именно Санну Марин граждане Финляндии считают лучшим человеком для того, чтобы возглавить будущее правительство.

Напомним, Санна Марин заявила, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы та была членом НАТО.