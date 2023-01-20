У Шольца отрицают, что поставки танков Leopard зависят от поставок Abrams

В немецком правительстве заявили, что никогда не было привязки поставки Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

"Никогда не было привязки или требования, что одно должно быть сделано для того, чтобы было сделано другое", - сказал Гебештрайт.

Он отметил, что целью является продолжение тесной координации помощи Украине с союзниками. Всего две недели назад Соединенные Штаты и Германия объявили, что совместно поставят танки Marder и ракеты Patriot, напомнил спикер.

"Мне трудно представить, чтобы немецкий канцлер диктовал какие-то условия американскому президенту", - сказал Гебештрайт, отметив, что обе страны действовали "очень однородно".

Также он прокомментировал заявления Польши, которая намекнула, что поставит танки Leopard в Украину даже без немецкой экспортной лицензии. По словам Гебештрайта, официального запроса от польского правительства пока не поступало.

Ранее СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Публично Шольц подчеркивал, что решение о предоставлении танков должны приниматься только в координации с союзниками.