Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Шольца отрицают, что поставки танков Leopard зависят от поставок Abrams

Пятница, 20 января 2023, 14:19

В немецком правительстве заявили, что никогда не было привязки поставки Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

"Никогда не было привязки или требования, что одно должно быть сделано для того, чтобы было сделано другое", - сказал Гебештрайт.

Он отметил, что целью является продолжение тесной координации помощи Украине с союзниками. Всего две недели назад Соединенные Штаты и Германия объявили, что совместно поставят танки Marder и ракеты Patriot, напомнил спикер.

"Мне трудно представить, чтобы немецкий канцлер диктовал какие-то условия американскому президенту", - сказал Гебештрайт, отметив, что обе страны действовали "очень однородно".

Также он прокомментировал заявления Польши, которая намекнула, что поставит танки Leopard в Украину даже без немецкой экспортной лицензии. По словам Гебештрайта, официального запроса от польского правительства пока не поступало.

Ранее СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Публично Шольц подчеркивал, что решение о предоставлении танков должны приниматься только в координации с союзниками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ

Статьи

Экватор Байдена: как успехи и провалы влияют на шансы президента США переизбраться

Ровно два года назад, 20 января 2021 года, Джо Байден вступил на пост президента. С какими результатами он пересек свой "экватор"? (укр.)
20 января 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда

Испанский судебный стыд: как неправильная реформа стала проблемой для страны

Конфликт вокруг судебной ветви власти и конституционного суда Испании оказался настолько острым, что это даже заставило вмешаться короля (укр.)
19 января 2023 — Андрей Якубув, для Европейской правды

Являются ли остающиеся в РФ западные компании пособниками военных преступлений

Сотрудничество Total с Россией во время войны хорошо задокументировано, и компания должна быть привлечена к полной ответственности (укр.)
19 января 2023 — Cветлана Романко, Razom We Stand