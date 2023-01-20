Влада Хорватії підтвердила, що яхта підсанкційного російського олігарха залишила країну

Міністр моря, транспорту й інфраструктури Хорватії Олег Буткович у п’ятницю підтвердив, що яхта Irina VU, яку пов’язують із підсанкційним російським олігархом Алішером Усмановим, змогла безперешкодно залишити хорватський порт Бетіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

Минулого тижня стало відомо, що 35-метрова яхта Irina VU вартістю близько п’яти мільйонів євро відпливла з порту Бетіна ще 6 жовтня 2022 року, а через три дні – прибула до турецького порту Дідім, де стала на якір. Це останнє відоме місцеперебування яхти.

Натомість до Бетіни заплила майже ідентична яхта, яка, за словами джерел ЗМІ, мала вдавати перед громадськістю та офіційними структурами, що Irina VU все ще перебуває в хорватському порту.

Як заявив Буткович, у ситуації з Irina VU були здійснені "певні промахи".

"Перший промах стосується опечатування й стеження за самою яхтою, бо не можна ніякому пояснити, що яхта була опечатана ще в липні (2022 року), і лише в січні було виявлено, що вона не була там", – пояснив хорватський міністр.

Інший промах пов’язаний з "неспроможністю вчасно повідомити інформацію адміністраціям усім портів у Хорватії". Буткович стверджує, що в управлінні порту Дубровника, куди Irina VU повідомила про відплиття, просто не знали, що яхта підлягає санкціям.

У зв’язку з цим міністр моря, транспорту й інфраструктури Хорватії відсторонив кількох посадовців – керівника департаменту безпеки навігації міністерства та ще двох місцевих посадовців, які, як він стверджує, діяли ненавмисне. Також Буткович узяв на себе відповідальність за інцидент.

Хорватські служби безпеки разом з міжнародними структурами вже почали розслідування скандального випадку.

Окрім яхти Irina VU, у Хорватії знайшли й інше майно членів родини Усманових – літній будинок із земельною ділянкою на Пелешаці, які належать сестрі олігарха, й нерухомість його дружини Ірини в Оребичі. Офіційно Усманов заперечує причетність до яхти.