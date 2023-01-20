Власти Хорватии подтвердили, что яхта подсанкционного российского олигарха покинула страну

Министр моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович в пятницу подтвердил, что яхта Irina VU, которую связывают с подсанкционным российским олигархом Алишером Усмановым, смогла беспрепятственно покинуть хорватский порт Бетина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.

На прошлой неделе стало известно, что 35-метровая яхта Irina VU стоимостью около пяти миллионов евро отплыла из порта Бетина еще 6 октября 2022 года, а через три дня - прибыла в турецкий порт Дидим, где встала на якорь. Это последнее известное местонахождение яхты.

Зато к Бетине заплыла почти идентичная яхта, которая, по словам источников СМИ, должна была делать вид перед общественностью и официальными структурами, что Irina VU все еще находится в хорватском порту.

Как заявил Буткович, в ситуации с Irina VU были совершены "определенные промахи".

"Первый промах касается опечатывания и слежения за самой яхтой, потому что нельзя никакому объяснить, что яхта была опечатана еще в июле (2022 года), и только в январе было обнаружено, что она не была там", - пояснил хорватский министр.

Другой промах связан с "неспособностью вовремя сообщить информацию администрациям всем портов в Хорватии". Буткович утверждает, что в управлении порта Дубровника, куда Irina VU сообщила об отплытии, просто не знали, что яхта подлежит санкциям.

В связи с этим министр моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии отстранил нескольких чиновников - руководителя департамента безопасности навигации министерства и еще двух местных чиновников, которые, как он утверждает, действовали непреднамеренно. Также Буткович взял на себя ответственность за инцидент.

Хорватские службы безопасности вместе с международными структурами уже начали расследование скандального случая.

Кроме яхты Irina VU, в Хорватии нашли и другое имущество членов семьи Усмановых - летний дом с земельным участком на Пелешаце, которые принадлежат сестре олигарха, и недвижимость его жены Ирины в Оребиче. Официально Усманов отрицает причастность к яхте.