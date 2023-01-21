Глава МЗС Молдови: перемога України дозволить домогтися виведення військ РФ з Придністров'я

Перемога України у війні проти Росії дозволить Молдові добитися виведення російських військ, незаконно розміщених у Придністровському регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску в інтерв'ю Vocea Basarabiei.

Міністр підкреслив, що влада Молдови хоче і очікує поразки Російської Федерації у цій війні.

"У врегулюванні цього конфлікту є багато елементів, акторів, країн, інституцій, які мають значення. На даному етапі ми всі очікуємо і хочемо, щоб Україна виграла цю війну, звільнила власну територію, щоб ми могли продовжити роботу з мирної реінтеграції країни і роботу з виведення російських військ, незаконно розміщених на нашій території, мирним шляхом - ось чого ми всі хочемо", - сказав міністр.

У той же час Попеску підкреслив, що війна змінила параметри функціонування Молдови абсолютно в усіх сферах.

"Ця війна змінила контекст для всіх, для всіх держав Європи, для десятків держав по всьому світу, для продовольчої безпеки в десятках держав на Близькому Сході і в Африці, очевидно, що ця війна змінила параметри функціонування Республіки Молдова в абсолютно всіх сферах, включаючи придністровське врегулювання, але, як я вже сказав, ми всі чекаємо перемоги України, яка дозволить нам в цьому новому контексті продовжити нашу роботу з мирного врегулювання придністровського конфлікту", - підкреслив Попеску.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду вважає, що її країна має стати членом Європейського Союзу до кінця цього десятиліття.

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