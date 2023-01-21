Глава МИД Молдовы: победа Украины позволит добиться вывода войск РФ из Приднестровья

Победа Украины в войне против России позволит Молдове добиться вывода российских войск, незаконно размещенных в Приднестровском регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в интервью Vocea Basarabiei.

Министр подчеркнул, что власти Молдовы хотят и ожидают поражения Российской Федерации в этой войне.

"В урегулировании этого конфликта есть много элементов, акторов, стран, институтов, которые имеют значение. На данном этапе мы все ожидаем и хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, освободила собственную территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по выводу российских войск, незаконно размещенных на нашей территории, мирным путем - вот чего мы все хотим", - сказал министр.

В то же время Попеску подчеркнул, что война изменила параметры функционирования Молдовы абсолютно во всех сферах.

"Эта война изменила контекст для всех, для всех государств Европы, для десятков государств по всему миру, для продовольственной безопасности в десятках государств на Ближнем Востоке и в Африке, очевидно, что эта война изменила параметры функционирования Республики Молдова в абсолютно всех сферах, включая приднестровское урегулирование, но, как я уже сказал, мы все ждем победы Украины, которая позволит нам в этом новом контексте продолжить нашу работу по мирному урегулированию приднестровского конфликта", - подчеркнул Попеску.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду считает, что ее страна должна стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия.